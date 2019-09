Schon bald sind Herbstferien und die nach dem Sommer gewonnene Tanzenergie verliert bereits schon wieder an Schwung. Wer in den Ferien nicht aufs Tanzen verzichten oder einen neuen Tanzstil ausprobieren möchte, ist beim Verein accademia balladyum an der richtigen Adresse. Petr Nedbal leitet Tanzkurse in Klassischem Ballett und Contemporary an jedem Montag und Dienstag in jeder Herbstferienwoche. Petr ist erfahrener Bühnentänzer, verfügt über einen Bachelor of Arts, erworben in den Niederlanden, und hat unter anderem seine Ausbildung am José Limón Institut in New York absolviert. Petrs aufgestellte Art, gepaart mit seiner professionell fordernden Haltung, sind eine tolle Erfahrung für alle TänzerInnen oder diejenigen, die es werden möchten. Es findet jeweils ein Kurs für Kids ab ca. 8 jährig in klassischem Ballett statt, gefolgt von einer offenen Ballett-Lektion für TänzerInnen ab ca. 14 Jahren und jedes Alter. Auch der Contemporary Kurs, welcher jeweils von 19h00 - 20h30 stattfindet, ist offen für jedes Alter ab ca. 14 Jahren. Die Kurse können spontan besucht werden - die Trainingslokalitäten finden sich an der Küngoltstrasse 16 in Solothurn. Der Verein accademia balladyum freut sich, nach der Sommerintensivwoche nun auch in den Herbstferien Tanz zu ermöglichen.