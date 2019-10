Tag der offenen Türe bei accademia balladyum

Der Verein accademia balladyum lädt am Tag der offenen Türe ein, zu tanzen, zuzuschauen und ein Apéro zu geniessen. In die Kurse Kids Dance, Hip Hop, Dancehall, Urban, Jazzdance, Ballett und Contemporary kann reingeschnuppert werden - auch einfach zuschauen ist möglich. Wer sich interessiert, wie ein Training der Showgruppen abläuft, kann zwischen 11h00 und 13h00 zuschauen wie die Gruppen "Fresh" und "FabX" ihre Choreografien einstudieren. Der Verein offeriert den Besuchern zudem ein Apéro. Der Tag der offenen Türe findet von 11h00 - 15h00 an der Küngoltstrasse 16 in Solothurn statt.