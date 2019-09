Das gesellige Beisammensein und das feine Essen aus der Barmelhof-Küche begeisterte schon mehrfach zahlreiche Mitglieder. So führte der traditionelle Spätsommer-Ausflug der SVP Unterentfelden erneut in die gemütliche Bauernstube.

Bei herrlichem Wetter besammelten wir uns vor dem Gemeindehaus und genossen nach kurzer Fahrt nach Erlinsbach / SO die letzten Sonnenstrahlen und die schöne Aussicht. Der warme Kachelofen in der Gaststube war dann sehr willkommen, war es doch draussen schon herbstlich kühl.

Mit Martin Löffel für die kommende Gemeinderatsersatzwahl einen guten Kandidaten zu haben und der baldige Abschied von Vizeammann Kurt Häfliger, welcher nach 14-jähriger Tätigkeit im Gemeinderat per Ende Jahr zurücktritt, waren beim Apéro Thema.

Bald hatten die Köstlichkeiten aus der Küche ihren Auftritt. Ob gebratene Forelle mit Salzkartoffeln, Heisser Beinschinken oder Spiegelei mit Rösti – es mundete allen und eine feine «Merängge mit Rahm» durfte auch nicht fehlen.

So verging die Zeit im Flug und mit herzlichem Dank an die Gastgeber trat die SVP-Schar zu später Stunde den Heimweg an.