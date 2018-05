Bei sommerlichen Temperaturen fand am Freitag, 25. Mai 2018, im Restaurant Spycher in Niederwil die Generalversammlung der SVP Ortspartei statt.

Präsident Adrian Gratwohl konnte 43 Parteimitglieder und Gäste im Restaurant Spycher zur 9. Generalversammlung der SVP Ortspartei begrüssen. Einen besonderen Willkommensgruss richtete er an die beiden anwesenden Grossräte René Bodmer und Walter Stierli, an Alt-Grossrat Erwin Meier, sowie an die beiden Niederwiler Gemeinderäte Peter Gauch und Daniel Pietsch. Die ordentlichen Traktanden wurden im Eilzugstempo behandelt, und in seinem Jahresbericht liess der Ortsparteipräsident das vergangene Jahr noch einmal in Revue passieren.

Jahresbericht des Präsidenten

Als besonders erfreulich hob Präsident Adrian Gratwohl hervor, dass die SVP Ortspartei im vergangenen Jahr das 100. Mitglied begrüssen konnte und somit - nach der Ortspartei Wohlen - zur zweitgrössten Ortspartei im Bezirk Bremgarten angewachsen ist! Ebenfalls sehr erfreulich verliefen die Gesamterneuerungswahlen in der Gemeinde Niederwil. Der SVP-Vizeammann Peter Gauch erzielte das beste Wahlergebnis aller Gemeinderäte, und mit Daniel Pietsch kann die Partei seit 2018 ein zweites Parteimitglied im Gemeinderat stellen. Entsprechend wurde der Wahlsonntag bei einem feinen Risotto in der Garage Gratwohl in Nesselnbach gefeiert. Präsident Adrian Gratwohl rief zum Schluss alle anwesenden Parteimitglieder dazu auf, die Anlässe der Bezirks- und der Kantonalpartei zu besuchen und sich für die Interessen der SVP stark zu machen.

Jubiläumsjahr 2019

Kommendes Jahr feiert die Ortspartei ihr 10-jähriges Bestehen. Nachdem mit der Maitagung der Bezirkspartei sowie mit dem Fraktionsausflug der SVP Aargau schon zwei Grossanlässe im Bezirk Bremgarten stattfinden, hat sich der Vorstand entschieden, nicht einen dritten grossen Anlass zu organisieren. Dennoch wurde im Budget ein grösserer Betrag eingestellt, damit man das Jubiläum partei-intern würdig feiern kann.

Vorstand wiedergewählt

Tagespräsident Erwin Meier führte sympathisch und gewohnt souverän durch das Wahlgeschäft und zeigte sich erfreut, dass der Vorstand in globo zur Wiederwahl antritt. Alle Vorstandsmitglieder sowie Präsident Adrian Gratwohl wurden von der Generalversammlung einstimmig für zwei weitere Jahre in ihrem Amt bestätigt.

Aktuelles aus Niederwil und Fischbach-Göslikon

Bevor die Generalversammlung kurz vor 21.00 Uhr geschlossen wurde, informierte der Vorstand über aktuelle Anlässe und Themen.

Infoveranstaltungen zu den Gemeindeversammlungen:

In Fischbach-Göslikon findet am 4. Juni 2018, 20.00 Uhr, im Rest. Lohren, und in Niederwil am 18. Juni, 19.30 Uhr, im Musikzimmer eine Informationsveranstaltung für die bevorstehenden Gemeindeversammlungen statt.

SVP-Stammtisch:

Auf Wunsch aus der letztjährigen Generalversammlung organisiert der Vorstand neu einen regelmässigen Partei-Stammtisch.

Golfplatz:

In der Presse war kürzlich zu lesen, dass im Areal des Reussparks ein Golfplatz entstehen soll. Der Vorstand wird die Entwicklung des Projekts im Auge behalten, und die Parteimitglieder entsprechend orientieren.

Geschenk des Bezirksvorstands

Im Anschluss an die Versammlung überreichte Grossrat und Bezirksparteipräsident René Bodmer der Ortspartei einen SVP-Tischwimpel als Geschenk. Er orientierte die Anwesenden zudem, dass der Bezirksvorstand mit den Arbeiten für die Kant. Wahlen 2020 begonnen hat und es von grosser Bedeutung ist, dass die SVP auch bei diesen Wahlen zulegen kann. Nur mit einer noch stärkeren SVP können solche Trauerspiele, wie die noch immer nicht realisierte Umfahrung in Mellingen, oder die kürzliche Posse um die Begnadigung einer angeblichen Tibeterin - die ihre Heimatsprache nicht spricht - verhindert werden.