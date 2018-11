Der Winter steht vor der Türe, damit werden einmal mehr traditionelle und Währschaft Speisen, auch in Form von Suppen, saisonal wieder aktuell. Wer hat nicht schon vom Klassiker „Suppe mit Spatz“ gehört? Sei es aus eigenen lukullischen Gamellendeckel-Erlebnissen während den Militärzeiten «oder für die Liebsten zu Hause, zumindest aus „grossartigen“ Frontberichten» Wie auch immer, Suppe mit Spatz würde kulinarisch eigentlich zum Schweizer Kulturguterbe gehören!

Unter fachkundiger Anleitung wird die Männerriege Villigen am 1. Dezember 2018 in der Turnhalle Stilli, Suppe mit Spatz zubereiten. Auf Tradition und damit auf originalgetreues «ordonanzmässiges» Kochen im grossen, holzbefeuerten Kessel wird sehr viel Wert gelegt. Dass dabei nur regionale Produkte verarbeitet werden, ist eine Selbstverständlichkeit. An einem kalten Wintertag, eine heisse Suppe geniessen und dazu ein feines Glas Villiger-eine doch sehr einladende Kombination.

Ganz speziell unser Offenverkauf: Wenn Sie ein entsprechendes Gefäss mitbringen, können Sie den Spatz auch über „die Gasse“ beziehen.

Alternativ und damit ergänzend im Angebot sind Schweinswürstli und Wienerli, da möglicherweise nicht alle bedingungslose „Suppe mit Spatz Fans“ sind. zu allen Speisen wird hausgemachtes Burebrot serviert.

Das variantenreiche Dessert- und Kuchenbüffet lädt zum Schlemmern ein. Warum nicht idealerweise angereichert mit einem guten Kaffee Creme oder Kafi Bäzi?

Auch an eine Spielecke für die Kleinsten wurde gedacht. Alle sollen den Anlass individuell und auf die eigenen Bedürfnisse angepasst für ein paar Stunden geniessen können – das ist das erklärte Ziel der Männerriege Villigen. Als Verein, zusammen mit vielen Helfern wollen wir alles daransetzen, sie in geselliger Atmosphäre zu verwöhnen und sie gleichzeitig auf die beginnende Adventszeit ein wenig einzustimmen. Parkplätze sind genügend vorhanden, aber auch mit dem fahrplanmässigen Postautokurs ist die Turnhalle in Stilli äusserst bequem zu erreichen.

Dürfen wir Sie in Stilli begrüssen? Ihr Besuch würde uns sehr freuen.



Männerriege Villigen