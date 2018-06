Am vergangenen Wochenende startete der STV Herznach an der Aargauer Meisterschaft im Vereinsturnen. Bei herrlichem Sonnenschein konnten Zuschauer die verschiedensten Gerätevorführungen unter freiem Himmel bestaunen.

Der STV Herznach trat in vier Disziplinen an. Im Barren erreichten die Herren mit der Note 8.46 den 8. Rang. Die Frauen turnten mit ihrem neuen Stufenbarrenprogramm ebenfalls auf den 8. Rang und erhielten dafür die Note 9.23. Mit der tollen Leistung von 9.15 erreichten die Herznacher in der Kategorie Gerätekombination den 6. Platz. Die Team-Aerobic Frauen turnten sich mit der Note 9.13 in den Final. Auch im zweiten Durchgang zeigten die Turnerinnen eine super Leistung und gelangten aufs Podest. Mit der Endnote 9.208 erreichten sie den 3. Rang. Herzliche Gratulation an alle Athletinnen und Athleten, die nun bereits in den letzten Vorbereitungen aufs Kreisturnfest in Gipf-Oberfrick stehen. Wir freuen uns am Wochenende vom 15.-17. Juni auf viele Fans.