Mehr als 260 Männerturner aus 21 Vereinen aus dem Bezirk Brugg trafen sich zum traditionellen Sternmarsch am vergangenen Sonntag, den 21. Januar 2018 in der Turnhalle in Bözen. Nach dem feinen Apéro mit einheimischem Wein vom Söhrenhof wurden Sie vom Vizeammann Roger Frey und vom Präsidenten der Männerriege Bözen, Hans-Peter Liebhardt begrüsst. Im Anschluss begeisterte die Aerobic-Gruppe, der Damenriege Bözen, die Gäste mit einer tollen Vorführung. Nach dem feinen Essen aus der Pöschtli-Küche (Restaurant Post) in Bözen gab es 4 Gruppen. Das Weingut Heuberger, als eines der Ziele, wurde kompetent von Rolf Heuberger und Jolanda vorgestellt. Herr Jörn Hartmann, von der FTC (Fluid Technology Consulting), gab einen interessanten Einblick in die moderne Wasseraufbereitung. In der schönen Dorfkirche zog Urs Frei die Zuhörer, bei seinen Erzählungen zur Geschichte und zu speziellen Orten in Bözen, in den Bann. Die vierte Gruppe genoss mit Kameraden einen Schwatz, oder einen Jass in der Turnhalle. Zurück in der Turnhalle wurden alle bestens vom Männerchor Bözen empfangen, bevor der geschäftliche Teil – wie immer kompetent und speditiv – vom Vorstand des Kreisturnverbandes abgewickelt wurde. Der geschäftliche Teil ist eine Informationsveranstaltung; Beschlüsse werden an der Delegiertenversammlung gefasst. Es gehört ebenfalls zur Tradition, dass die 3 ältesten anwesende Teilnehmer geehrt werden. Nach weiteren Ranglisteninformationen vom Faustball, Turnfest und Kreisspieltag wendet sich die neue Präsidentin des Kreisturnverbandes, Frau Bernadette Vogt, an die Männerturner. Sie stellt sich persönlich vor, weist auf das Kreisturnfest 2018 hin und hofft, dass sie bald weitere Ämter im Kreisvorstand und den Kommissionen besetzten kann. Mit grossem Applaus nimmt die Versammlung davon Kenntnis, dass der Präsident der MR Bözen, Hans-Peter Liebhardt, sich als Koordinator für die zukünftigen Sternmärsche zur Verfügung stellt. Nächstes Jahr findet der Sternmarsch am 20. Januar 2019 in Villigen statt.

Mit einem feinen Dessert und einem Kaffee avec gesponsert, von der Gemeinde Bözen, klang der tolle Nachmittag aus. Die Männerriege Bözen, zusammen mit den helfenden Frauen und dem Frauenturnverein Bözen, erwiesen sich als perfekter Gastgeber. Wer weiss, wie viele aus diesem Grund, den Maskenball in Bözen am 24. Februar 2018 mit dem Motto «Hütten GAUDI», vielen Masken, Livemusik mit Benny und 5 Guggenmusiken besuchen.

21.1.2018/BUE

Weitere Eindrücke siehe auch: www.mrboezen.ch/fotos/2018/sternmarsch-bözen/