In der Sporthalle Birsfelden hat vor gut elf Tagen ein Blitz eingeschlagen, der für einige Lichtausfälle sowie den Ausfall dar Anzeigetafel gesorgt hat. Bei den Reperaturarbeiten entstand ein Feuer, das einen Schaden von ca. 15'000 Franken hervorbrachte. Nun werden die Spiele in Hallen in der Region ausgetragen.