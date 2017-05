Jeweils im Frühling steht mit den Ultimate Schweizermeisterschaften (Open/Women) ein Höhepunkt für die Spielerinnen und Spieler an. Die erste Runde dieser Schweizermeisterschaften fand am vergangenen Wochenende vom 13./14. Mai 2017 auf der Allmend in Bern statt. Mit dabei auch Free2speed, die zweite Herrenmannschaft von Freespeed Basel.

Die Mannschaft konnte gegen die jungen, wilden Scorillaz aus Bern gut ins Turnier starten und ihr Können unter Beweis stellen. Free2speed konnte das nicht nur alterstechnisch sondern auch erfahrungsmässig junge Berner Team gut in Schach halten und dabei mit überzeugender Verteidigungsarbeit punkten. Dadurch wurde dem Gegner keine Chance gelassen und Free2speed durfte, trotz einiger langer Punkte, mit einem guten Polster in die Halbzeitspause gehen. Auch in der zweiten Halbzeit konnten die Basler weiter überzeugen und den Gegner dominieren. Als Resultat davon wurde nach der Pause kein weiterer Punkt zugelassen und das Spiel schlussendlich mit 15-3 gewonnen. Einziger Negativpunkt in diesem Spiel war der verletzungsbedingte Ausfall eines Spielers, was das bereits schmale Kader von Free2speed weiter dezimierte.



Im Anschluss an den vermeintlich einfachsten Gegner des Tages stand das zweite Spiel gegen die Wombats aus Willisau an. Das Team war vorgängig schwierig einzuschätzen, da es sich auf diese Saison hin neu formierte. Nach den ersten Punkten zeigte sich jedoch schnell, dass die Basler es mit einem durchmischten Team aus erfahrenen und jungen Spielern und sogar Spielerinnen zu tun hatten. Durch den verletzungsbedingten Ausfall eines Spielers im ersten Spiel wurde ein Statistiker gewonnen, welcher die Punkte vom Spielfeldrand aus analysierte und dem Coach dadurch eine Entscheidungsgrundlage für den weiteren Turnierverlauf bieten konnte. Auch diese Statistik bezeugte den Sachverhalt, dass Free2speed die gute Verteidigungsarbeit aus dem ersten Spiel weiterziehen konnte und zudem im Angriff regelmässig punktete. Nach dem 8-1 Pausenstand konnten die Basler ihr Potential auch in der zweiten Halbzeit weiter zeigen und liessen dem Gegner aus Willisau bis zum 15-6 Schlussstand keine Chance noch einmal ins Spiel zurückzukehren.



Zwei Spiele, zwei Siege. Damit ging es in Spiel drei, gegen die HiJack's aus Kerns, um nichts anderes als den Gruppensieg und damit die Möglichkeit, an den Auf-/Abstiegsspielen mitzumischen. Aufgrund der Resultate von HiJack gegen die anderen Teams wurden sie wohl (wider besseren Wissens) unterschätzt und so mussten die Basler schon bald einem klaren Rückstand nachlaufen. Da HiJack schon immer ein sehr starker Gegner war, dessen Spielweise Free2speed nicht unbedingt zu gute kommt, war die Aufholjagd ein schwieriges Unterfangen. Dass es das dritte Spiel am Tag mit einem kleinen Kader war, machte die Aufgabe nicht unbedingt einfacher. Für einmal war die Verteidigungsarbeit der Basler nicht effektiv genug und auch im Angriff fehlte die nötige Ruhe. Die Kernser nutzten die vorhandenen Löcher in der Basler Verteidigung gnadenlos aus und konnten mit langen Würfen einfache Punkte gutschreiben. Trotz Steigerung in der zweiten Halbzeit konnte Free2speed dem Gegner nicht mehr näher kommen, so hatten sie wohl mental bereits aufgegeben. Somit resultierte nach der 8-15 Niederlage der zweite Platz in der Gruppe. Damit die Auf-/Abstiegsspiele trotzdem noch erreicht werden könnten, wäre der Gruppensieg in der nächsten Phase notwendig.



Diese Chance bot sich den Baslern am Sonntag bei den Spielen gegen Flying Colors und Slowhands. Im ersten Spiel des Tages waren die Flying Colors aus Oberkirch die Gegner von Free2speed. Die junge Mannschaft kann mit athletischen Spielern überzeugen, gespickt mit starken Einzelspielern. Dem wollte Free2speed mit der vorhandenen Erfahrung und Cleverness entgegentreten. Dies auch mit dem Hintergrund, dass das Kader weiter reduziert wurde (neun Spieler, wobei sieben gleichzeitig auf dem Spielfeld stehen). Diese Kaderreduktion war nicht etwa einer Entscheidung des Coaches zuzuschreiben und hatte auch nichts mit den zur Verfügung stehenden Statistiken zu tun, sondern ist einfach auf die Verfügbarkeit der Spieler von Free2speed zurückzuführen. Daher war klar, dass Energie gespart werden muss und trotzdem der Sieg angestrebt werden soll. Auch in diesem Spiel konnten die Basler sich wieder auf ihre funktionierende Verteidigungsarbeit verlassen. Nichts desto trotz mussten einige Punkte des Gegners zugelassen werden, die Free2speed ganz klar athletisch überlegen waren. Eine gute Verteidigung genügt nicht, wenn der Angriff nicht verlässlich funktioniert und so musste sich Free2speed mit einem Pausenstand von 4-8 zufrieden geben. Die geforderte Leistungssteigerung für die zweite Halbzeit zeigte die gewünschte Wirkung und so fanden die Basler zu alter Stärke zurück. Dank einer ausgeglichenen zweiten Hälfte konnte zwar Resultatkosmetik betrieben, das Spiel jedoch trotzdem nicht gewonnen werden. Der Sieg ging mit 11-15 Punkten - verdient - an die Mannschaft aus Oberkirch. Somit waren die Aufstiegsträume endgültig geplatzt und das nächste Spiel ohne jegliche Bedeutung.



Obwohl ein Sieg im letzten Spiel des Wochenendes gegen die Slowhands keinerlei Auswirkungen auf den weiteren Spielverlauf hätte, wollten die Basler diesen für sich beanspruchen und das erste Turnierwochenende versöhnlich abschliessen. Dies schien jedoch nicht bei allen Baslern angekommen zu sein, denn schon bald befand sich Free2speed gegen die erfahrenen Slowhands mit 1-6 im Hintertreffen. Zu wenig Energie wurde ins Spiel investiert und auch die sonst verlässliche Verteidigungsarbeit wurde nur halbherzig durchgeführt. Damit und mit Unkonzentriertheiten im Angriff kann man kein Spiel gewinnen. Die Basler waren also gefordert, wollten sie das Spiel noch gewinnen. Und wie sie das wollten! Mit wiedergewonnener Sicherheit in der Verteidigung und Ruhe im Aufbau konnte sich Free2speed Punkt für Punkt an den Gegner heranspielen und bald war die Ruhe für die Slowhands vorbei. Jeder weitere Punkt war hart umkämpft - meistens mit dem besseren Ende für die Basler. Mit dem Momentum auf der Seite von Free2speed ging es beim Stand von 14-13 um den Sieg. Ein Fussblock in der gegnerischen Endzone entschied schlussendlich das Spiel, wobei einem aufmerksamen Basler ein nicht alltäglicher Callahan gelang (ein Spieler unterbricht durch das Fangen der Scheibe in der gegnerischen Endzone einen gegnerischen Pass und erzielt somit einen Punkt). Eine grossartige Aufholjagd und ein gutes Turnierwochenende ging somit mit einem verdienten Sieg von Free2speed zu Ende!