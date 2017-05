Unihockey: Am Freitag, 19. Mai bestreiten die Spreitenbacher Herren die 1. Cuprunde gegen Basel United auf dem ungewohnten grossen Feld.

Was kann ein Kleinfeld-Erstligist gegen einen Grossfeld-Viertligisten (höchste Liga gegen tiefste Liga) ausrichten? Ein durchaus interessanter Vergleich, den es am Freitag, 19. Mai um 20:00 Uhr im Spreitenbacher Seefeld anzusehen gibt. Spreiti versucht sich mal wieder auf dem Grossfeld und trifft im Cup auf Basel United, 4. Liga GF. Ein spannender Vergleich. Ziel (oder mehr Traum) der Spreitenbacher wäre, sich gegen Basel und auch in der nächsten Runde durchzusetzen, denn dann träfe man im 32tel-Final auf niemand geringeren als Rychenberg Winterthur, seines Zeichen NLA-Club, Cupfinalist und das NLA-Team mit den meisten Skandinaviern. Was wäre das für ein Traumlos! Aber zuerst geht’s nun für Spreiti gegen Basel United. Mit zwei Trainings und einem Testspiel versuchen sich die Jungs an das grosse Feld zu gewöhnen.

