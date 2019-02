Die Leimentalerinnen verlieren nach starkem Auftritt in Winterthur. Das Spiel am Samstagabend in Winterthur startete gut für die Baselbieterinnen. Vor allem in der Defensive gefiel die Mannschaft von Thomas Mathys und Christoph Herde in der ersten Hälfte. So kam es, dass die Mannschaft zur Halbzeit mit einem Tor in Führung lag. Die Führung hätte sogar noch etwas höher ausfallen können, sofern die Chancenauswertung vor allem in den ersten 15 Minuten etwas besser gewesen wäre. In der zweiten Halbzeit sind die Leimentalerinnen bis zur 54. Spielminute meist mit 1-2 Toren in Führung, ein Sieg sogar in Reichweite und trotzdem war die letzte Effizienz zum Schluss nicht mehr vorhanden. So konnten die Winterthurerinnen in der Schlussphase trotzdem noch das Ruder an sich reissen und die zwei Punkte als Heimteam behalten. Somit haben die Leimentalerinnen leider auch das zweite Spiel in der Auf-/Abstiegsrunde knapp verloren und hoffen nun auf das nächste Heimspiel gegen GC Amicitia Zürich am kommenden Samstag, 23. Februar, 17.30Uhr in Oberwil.

Yellow Winterthur – HSG Leimental 26:24 (12:13) Eulach Sporthalle – 80 Zuschauer - SR: Bodmer Marco / Frey Paul Strafen: 6x2 Minuten gegen Yellow Winterthur, 4x2 Minuten gegen Leimental Yello Winterthur: Fischbacher/Pöcze: Bölsterli Weber, Jugovic (4), Kashani (4), Manser (2), Feller (8), Gwerder, Mössner. Lüscher (1), Rutquist (7) HSG Leimental: Reidl/Köstner; Schoeffel (1), Zimmerli Lisa, Muzzolini, Stähelin (3/1), Bütikofer (9/4), A. Mathys (1), Brogle, Herde, Krieger (2), Zimmerli Ilenia (1), S. Mathys (7) Bemerkungen: Leimental ohne Brunner, Czerwenka.