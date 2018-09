Spätsommer Picknick der FDP Ennetbaden

Bei wunderschönem Spätsommerwetter konnte die FDP Ennetbaden ihr jährliches Picknick bei der Merian Trotte durchführen. In einer kurzen Rede dankte der Präsident, Robin Brandestini, den Anwesenden für ihr Kommen. Speziell begrüsste er die Gäste Thierry Burkart, Oliver Steger und Norbert Stichert. Auch konnte er ein neues Mitglied vorstellen. Sein Dank ging auch an die Mithelfer aus dem Vorstand und an den Spender des edlen Weines aus dem Gebiet Sand. Blanc de Noir und Pinot Noir schmeckten vorzüglich. Nach den obligaten Bratwürsten gab es eine grosse Käseplatte. Zum Dessert eine vom Ennetbadener Waldumgang abgekupferte Spezialität: grillierte Nussgipfel. Das Wetterglück blieb uns hold. Erst beim Aufräumen fielen leichte Regentropfen. Ein durch und durch erfolgreicher Anlass.