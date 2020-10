SP Ober- und Untersiggenthal mit gemeinsamer Wahlempfehlung

Bei den anstehenden Grossratswahlen vom 18. Oktober 2020 stellen die Ortsparteien der SP Obersiggenthal und der SP Untersiggenthal drei bestens qualifizierte Kandidierende. Gerade das völlig überrissene kantonale Strassenausbauprojekt OASE zeigt, wie wichtig es ist, dass unsere Region im Grossen Rat gut vertreten ist.

Die drei Kandidierenden der SP – Mia Jenni, Rieden, und Carol Demarmels, Kirchdorf, beides Einwohnerrätinnen in Obersiggenthal, sowie Christian Denzler, Mitglied der Einbürgerungskommission in Untersiggenthal – haben durch ihre langjährige politische Aktivität und ihr Engagement im Siggenthal bewiesen, dass sie in unserer Region verankert sind und sich für unsere Region einsetzen. Sie stehen für eine vernünftige Verkehrspolitik, gute Schulen und sozial gerechte Lösungen ein.

Die Ortsparteien der SP Obersiggenthal und der SP Untersiggenthal empfehlen Ihnen Mia Jenni, Carol Demarmels und Christian Denzler zur Wahl in den Grossen Rat sowie Dieter Egli zur Wahl in den Regierungsrat.

SP Obersiggenthal und SP Untersiggenthal