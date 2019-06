Der Gemeinderat Erlinsbach Aargau beantragt an der Gemeindeversammlung vom 14. Juni 2019 die Einführung von Tempo 30 auf siedlungsorientierten Strassen. Für Hauptstrassen und Verbindungsstrassen zu Nachbargemeinden wie z.B. die Küttigerstrasse soll weiterhin Tempo 50 gelten. Mit der seit Jahren regen Bautätigkeit und weiteren grösseren Wohnbauvorhaben nimmt der Verkehr insbesondere auch auf den Quartierstrassen - welche zugleich von vielen Schulkindern genutzt werden – ständig zu. Tempo 30 wurde bereits in anderen umliegenden Gemeinden wie Aarau, Erlinsbach Solothurn, usw. mit hoher Akzeptanz der Bevölkerung eingeführt. Reduziertes Tempo führt in den Quartieren zu höherer Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer und beeinträchtigt den Verkehrsfluss in keiner Weise. Die SP Erlinsbach Aargau empfiehlt klar ein JA zur Genehmigung des vom Gemeinderat beantragten Kredits. Mit dem bewussten Verzicht auf teure bauliche Massnahmen, sieht der Gemeinderat vor Tempo 30 mittels einem vernünftigen Kosten-Nutzenverhältnis für Alle umzusetzen.