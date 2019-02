Die Starwings werden die unfreiwillige dreiwöchige Spielpause mit einem Testspiel gegen den B-Ligisten BC Bären Kleinbasel kompensieren. Das Spiel findet am Freitag, 22. Februar um 20 Uhr in der Sporthalle Birsfelden statt. Weiter geht's dann mit dem Heimspiel am Samstag, 2. März, 17:30 Uhr gegen Fribourg Olympic.

Das Spiel Fribourg - Monthey, ebenfalls am Wochenende vom 23./24. Februar angesetzt, wurde auch verschoben. Babacar Touré, Topskorer von Fribourg, hat ebenfalls ein Aufgebot der Senegalesischen Nationalmannschaft erhalten.

Beide Nationalliga Spiele waren während des offiziellen FIBA-Nationalmannschaftsfensters angesetzt. Aus diesem Grund haben Teams mit Nationalspielern das Recht, bei einem Aufgebot eines ihrer Spieler die angesetzte Meisterschaftspartie zu verschieben.