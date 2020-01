Sonnenblick Muhen, Tagesstätte für ältere Menschen, seit über 12 Jahren offen

In den gut 12 Jahren konnten viele Gäste betreut und Angehörige entlastet werden. Dank den hochmotivierten Mitarbeiterinnen sind die Gäste stets zufrieden und kommen gerne in die Tagestätte. Laut Aussagen von Gästen und Angehörigen fühlt es sich an wie eine grosse Familie. Unsere Betreuerinnen sind sehr flexibel und mit viel Herzblut dabei. Deshalb konnten auch Zeiten mit weniger Gästen bewältigt werden. Ohne grosszügigen Spenden wäre dies nicht möglich gewesen. Auch im dreizehnten Jahr werden wir darauf achten, dass unsere Gäste sich wohlfühlen, sich am Tagesgeschehen beteiligen und mitbestimmen können. Der Sonnenblick ist bewusst für alle älteren Menschen offen. Durchmischte Gruppen sind anspruchsvoll. Gäste und Personal profitieren aber davon, lernen voneinander und unterstützen sich gegenseitig.

Die Tagesstätte des Alterszentrums Schöftland wurde Ende Jahr geschlossen. Wir sind froh, dass wir alle Gäste aufnehmen und den Angehörigen eine Alternative bieten konnten. Die Tagesstätte Sonnenblick ist neu, Montag, Mittwoch, Donnerstag offen. Bei weiteren Anmeldungen wird ein weiterer Tag geöffnet. Wir schauen zuversichtlich in die Zukunft und freuen uns auf jeden Tag mit unseren Gästen. Für mehr Information können Sie unsere Webseite besuchen www.tagesstaette-sonnenblick.ch oder uns anrufen 062 751 87 69.

Hermann Wilhelmstätter