Bei der diesjährigen Sommer-Schweizermeisterschaft in Lancy vertrat Bigna Schall (Jg. 99, Wölflinswil) die Fricktaler Farben. Die 20-Jährige konnte sich im Vergleich zu den Vorbereitungswettkämpfen nochmals steigern und holte mit Platz 17 in 2.46,07 über 200m Schmetterling ihre beste Platzierung. In sehr guten 1.11,51 schlug sie als 29. über 100m Schmetterling an. Über 50m schmetterte die Fricktalerin in 31,96 auf Platz 57.