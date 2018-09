Nach ersten Trainingsmöglichkeiten auf der Slalom-Strecke am Samstagmorgen, 1. September, starteten die vorwiegend jungen Paddler an diesem Anlass erst im Abfahrtsboot auf der Aare beim Bootshaus der Solothurner Kajakfahrer. Auf dem trotz Flachwasser nicht ganz einfachen Kurvenparcours um die nahegelegenen Brückenpfeiler zeigte sich gut, wer mit dem kippeligen Abfahrtsboot Erfahrung hat und wer am nächsten an die Tagesbestzeit von Nico Meier (Solothurn), der im Kajak mit 6:41 Minuten gewann, kam.

Doppelter Solothurner Tagessieg

Die Resultate des Abfahrtsrennens wurden später mit den Resultaten des sonntäglichen Slalomrennens in Kombination verrechnet und daraus die Sieger der Kategorien erkoren. Aus Solothurner Sicht ein sehr erfolgreiches Wochenende: die Tagessiege gingen an Solothurner (die Brüder Nico und Leano Meier ex aequo bei den Herren und Melanie Mathys bei den Damen), wie auch diverse weitere Podiumsplätze in verschiedenen Kategorien und Altersklassen.

Zurück in Derendingen, konnte nochmals fleissig die Slalomstrecke geübt werden, bevor um 17.30 Uhr der bereits legendäre Probstsprint ausgetragen wurde. Anhand der Abfahrtsresultate konnten sich die 20 schnellsten Herren und die 12 schnellsten Damen im Kajak über alle Kategorien für diesen Sprint qualifizieren.

Solothurner dominieren Slalomfinal

Für einmal galt es mit dem Slalomboot den Kanal nicht durch die Tore, sondern auf der direktesten Linie vom Start zum Ziel in drei Läufen zu durchqueren. Immer die Hälfte der Athleten und Athletinnen schied pro Lauf aus. Bis in den Final konnten sich wiederum diverse Solothurner qualifizieren und dominierten diesen dann auch: Nico Meier, Leano Meier und Julius Oswald (alle Solothurner Kajakfahrer) hiessen die ersten drei des Herrenfinals, Kristin Amstutz Schläppi (SKF), Johanna Köcher (Kanu Club Zürich Oberland) und Melanie Mathys (SKF) die drei schnellsten Damen.

Am Sonntagmorgen mussten zuerst die Junioren- und Elitefahrer an den Start – dies, damit den Hauptakteuren des Wochenendes, den Nachwuchsfahrern, nochmals Gelegenheit geboten wurde, den Parcours anhand der fahrenden AthletInnen genau zu studieren. Leano Meier und Melanie Mathys entschieden die Elitekategorien im Kajak jeweils für sich.

Schwieriger Parcours durch hohen Wasserstand

Anschliessend galt es vor allem für die Schüler ernst: die 13- und 14-jährigen PaddlerInnen kämpften neben dem Kombirennen auch um Schweizermeisterehren. Der durch den hohen Wasserstand recht schwierige Parcours verlangte ihnen einiges ab und es blieb spannend, wer den Parcours mit möglichst wenigen Berührungen der Torstangen am schnellsten absolvieren konnte. Dazu hatte man zwei Läufe, aus denen der bessere gezählt wurde.

Patrick Gutknecht konnte seine Medaillenambitionen erfüllen: von den recht unberechenbaren Strömungen liess er sich nicht beeindrucken und sicherte sich mit Rang drei die Bronzemedaille. „Obwohl es meine Heimstrecke ist, hier auf dem Emmekanal, konnte ich dieses Jahr noch kaum mit so viel Wasser trainieren“, berichtet Gutknecht nach dem Rennen. Der Stadtsolothurner versucht nämlich zwei Passionen unter einen Hut zu bringen: einerseits trainiert er als Schwimmer praktisch täglich, andererseits besucht er auch wenn immer möglich, Wettkämpfe, Lager und Trainings bei den Kanuten.