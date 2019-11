Solothurner Fachverband der Hauswarte am Kurs für Bodenpflege und Reinigungen

Kompetente Weiterbildung der Hauswarte SFDH

Am Donnerstag 14. November am Zukunftstag der Kinder ging der Solothurner Fachverband der Hauswarte nach Obfelden zur Weiterbildung.

Wir fuhren gemeinsam zum Kursort wo wir freundlich mit Kaffee und Gipfeli empfangen wurden.

Nach der Begrüssung ging es für eine Gruppe in den Theoriesaal und die andere Gruppe zur Praxis. Es war sehr spannend und kurzweilig, die Zeit verging im Flug. Schon war die nächste Pause, die schon mal mit Aufregung durch einen Notfall, im nu verging.

Danach durften die Gruppen wechseln. Es ist Interessant, dass man heute nicht mehr sagen,sehen, kann ob es ein echter Holzboden oder doch nur ein Imitat ist. So ist auch der Fachmann sich nicht mehr sicher.

Nach dem guten Mittagessen das auch mit einem grossen Scherben-Schreck alle zum Staunen brachte, ging es wieder Richtung Kurslokal. Danach ging es wieder Richtung Theorieraum. Wir durften aus einem grauen Bodenbelag einen Roten mit schwarzen und weissen Chips gestalten. Es war echt Cool. Wäre sicher für manche Platten sowie Lino-Böden eine lukrative Erneuerung.

Was die Technik heute alles kann ist einfach genial. Da bleiben einem die Worte weg. Es ist auch nicht einfach zu definieren ob der Boden geölt oder doch versiegelt ist.

So ging ein interessanter Kurst sehr schnell seinem Ende zu. Voll geprägt mit vielen Tricks und Wissen waren alle sehr wohlbehütet an den Einsteigeorten angekommen. Den Fahrern ein Dankeschön für das sichere Chauffieren. Der Firma Floor Conzept in Obfelden für das Kompetente Wissen weiter zu geben.

Monika Flückiger