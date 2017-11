Organisation ist alles. So sah man am diesjährigen Personalessen eine annähernd vollzählige Solino-Mannschaft. Denn die Heimleitung hatte für die Betreuung im Hause Solino temporär ein Spitex-Team engagiert. Anstatt im gelben Solino-Dress präsentierten sich die rund 55 Mitarbeitenden chic gekleidet und in aufgeräumter Stimmung. Sie sollten es nicht bereuen.

Wir wolle Spitze sein

Dass alle Mitarbeitenden am Personalessen teilnehmen konnten erleichterte das gegenseitige Kennenlernen, vor allem der neuen Mitarbeiter/innen. Diese wurden gleich nach der Begrüssung durch Heimleiter Stefan Gerschwiler vorgestellt. Dann waren auch schon die Jubilare an der Reihe: allen voran Charlotte Bürgi mit 15 Jahren Solino-Zugehörigkeit. Weitere Treueprämien werden Claudia Jorge (10 Jahre), Erika Buzhala (5 Jahre) und Fatos Candir (5 Jahre) erhalten. «Wir wollen nicht einfach nur gut sein, sondern ganz einfach spitze sein», sagt Gerschwiler abschliessend. Dies in Anspielung auf das Präsent mit süssem Inhalt und dem Anhänger «Ich bin spitze», welches seine Gattin Rita für alle bereitgestellt hat.

Mit einer Weisheit unbekannter Herkunft: «Wir alle sollten uns um die Zukunft sorgen, denn wir werden den Rest unseres Lebens dort verbringen», begann der Präsident Ronni Hilfiker seine Begrüssung. Ein kurzer Rückblick (Fahrdienst, Solino-Fäscht und -Huuszytig) und ein Ausblick zum Projekt «Strategische Ausrichtung» und zum Thema Teambildung waren seine weiteren Ausführungen. Mit dem besten Dank für das Geleistete und dem erheben seines Glases, fand er die Überleitung zum kulinarischen Teil des Abends.

Pumpernickel erfindet den ‘Solino-Blues’

Alle genossen die Köstlichkeiten aus Küche und Keller in gediegener Atmosphäre bei lebhaften Diskussionen. Als ‘Zwischengang’ dann der Auftritt von Christian Johannes Käser alias ‘Pumpernickel’. Als ‘Stegreif Comedian mit Gitarre’ wurde er vorgestellt. Diese Fähigkeit des improvisierten Singen präsentierte er bei den „Grössten Schweizer Talenten“; heute nun vor dem gespannt-kritischen Solino-Team. Beliebige Stichworten aus dem Publikum ‘komponierte’ er zu einem Songtext den er mit seiner Gitarre melodisch begleitete. Nach einer ersten Kostprobe kam die Jubilarin Charlotte Bürgi, zu weiteren Ehren. Aus den Stichworten zu ihrem Lieblingsessen, Freizeit, Eigenschaften eines guten Freundes, Feriendestination und weiteren persönlichen Eigenschaften sang ‘Pumpernickel’ dann eine Romeo-würdige Liebesballade, welche die beiden schliesslich in die Karibik entführte. Eine weitere Steigerung seiner Schnell-Denk-Text-Fähigkeit dann der Drei-Minuten-Song, basierend auf 30 Stichworten aus dem Publikum – der Fantasie waren keine Grenzen gesetzt. Auch dies schaffte ‘Pumpernickel’ auf originell-lustige Weise. Die Solino-Leute waren begeistert und forderten Zugabe! Einen, von einer weiblichen Fan-Gruppe gewünschte ‘Solino-Blues’, steigerte er nach einem melancholischen Beginn in eine eher rockige Version. «Diese passt eher zu diesem aufgestellten Team wie ich es heute kennenlernen durfte», sagt ‘Pumpernickel’ abschliessend. Es scheint, dass der erste Schritt zum Thema Teambildung bereits erfolgreich umgesetzt werden konnte.