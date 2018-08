Schon wieder ist unser Strandfest Ausgabe 2018 vorbei. Bei schönstem Sommerwetter konnten wir unsere Gäste mit fritiertem Fisch und Grilladen bewirten. Unser herzlicher Dank gilt allen Besuchern, speziell den vertrauten Gesichtern, unseren Stammgästen , die uns jedes Jahr wieder mit ihrer Anwesenheit erfreuen. Ja , auch denjenigen ,die von weiter her gekommen sind , sei es per Gummiboot, Inseli oder Brett der Aare hinab treibend, oder der Willisauer Feldmusik ,die uns bei ihrem Solothurner Stadtausflug besuchten ,begleitet von einem bekannten Frölein (www.pontoniere-solothurn.ch). Ein spezieller Dank gebührt allen Helfern die uns Pontoniere an diesem Anlass unterstützten, ohne ihren Einsatz wäre das Strandfest für uns nicht durchführbar. Wir hoffen , Sie alle konnten eine unbeschwerte Zeit bei uns verbringen und besuchen uns nächstes Jahr wieder , wir würden uns freuen.