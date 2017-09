Die BTV Athletinnen und Athleten mussten an diesem Wochenende wind- und wetterfest sein. Der erste Wettkampftag musste bei äusserst garstigen Bedingungen absolviert werden. Am 2. Tag zeigte sich der Wettergott aber von seiner besseren Seite und auch die BTV Athletinnen und Athleten drehten auf. Sonntagabend stehen 5 Medaillen auf dem BTV Konto. Die BTV Highlights des Wochenendes liefern Joel Flury mit der Silbermedaille über 400m und Anna Archidiacono mit Gold über die Kurzhürden.

Joel's Sturmlauf

Nach einem verregneten Vorlauf (49.79) gilt es für Flury im ernst. Den Final beginnt er mit einem verhaltenen Start, dreht aber mehr und mehr auf. 200m vor Schluss überrollt er Konkurrent um Konkurrent. Nur einen kann Joel nicht mehr einholen, der 400m Swiss Starter Luca Flück bleibt ausser Reichweite. Hier nun der ganze <a target:"_blank" href:"https://video.ubs-athletics.fans/de/video/400-m-u23-m?v=6xnDb4aKaMW5gvviLEEKPg">Lauf</a> zum Genissen.



Anna deklassiert Hürdenkonkurrenz



Am Samstag läuft es Anna im Weitsprung nur mittelmässig, sie kämpft mit dem Anlauf. Die Weiten welche für das Podest gesprungen werden, hätte sie drauf. Somit war klar, am Sonntag in den Kurzhürden musste eine Revanche stattfinden. Nach einem gemütlichen Vorlauf und Halbfinal, welche Anna souverän mit gedrosseltem Tempo gewinnt, gilt es für den Final ernst. Im Final läuft Anna allen davon und überquert die Ziellinie nach 13.89 sec. Die erste Verfolgerin folgt eine halbe Sekunde später.





Highlight Videos



Wollt ihr die Highlights der Nachwuchs SM nochmals hautnah miterleben und die BTV Medaillenleistungen begutachten? Auf dem UBS Athletics Fan Corner werdet ihr fündig.





Aarauer Medaillen



Gold

Archidiacono Anna U18W - 100m Hürden 76.2 13.89



Silber

Moll Leonie U18W - Stab 3.50

Flury Joel U23M - 400m 47.89



Bronze

Schmid Elisa U18W - Drei - 11.02

Graber Shania U16W - Stab - 2.80



Wir gratulieren allen Aarauer Medaillengewinnern!





Resultate SM U16/U18 Winterthur



Lehner Joshua - 100m - VL2 11.97 (-0.8) - 100m Hürden 91.4 - HF1 15.43 (-1.0) - Weit - 10. 6.18 (-1.0

Stauber Jan - 100m - VL3 11.68 (-0.1) / HF1 11.59 (-0.8)

Kissling Sandro - 100m - VL4 11.62 q (0.0) - 100m Hürden 91.4 - HF2 15.37 q (-0.4) / Final A 8. 15.79 (0.0) - Weit - 17. 5.68 (-1.3)

Erne Mike - Stab - 5. 3.90

Erne Joel - Stab - 3.30

Häutpli Alix - 100m - VL3 13.29 (-0.5)

Gloor Michelle - 100m - VL6 12.78 Q (-0.4) / HF3 12.59 (0.0) - 200m - HF2 25.98 q (0.0) - Final A 7. 25.88 (0.6)

Röhler Anais - 3000m - 4. 10:58.17

Moll Leonie - Stab - 2. 3.50

Archidiacono Anna - Weit - 5. 5.60 (0.9) - 100m Hürden 76.2 - VL4 14.51 Q (0.1) / HF1 14.43 Q (-0.9) / Final A 1. 13.89 (0.0)

Schmid Elisa - Drei - 3. 11.02 (0.1)

Fiore Joana - 80m - VL5 10.80 (0.0)

Schön Katharina - 600m - VL2 1:41.85

Rosamilia Nina - 600 - VL3 1:46.22

Graber Shania - Stab - 3. 2.80





Resultate SM U20/U23 Lausanne



Flury Joël - 400m - VL 49.79 q / Final A 2. 47.89

Ummel Selina - 800m - 5. 4:33.22

Schön Viola - 1500m - 9. 4:59.55

Brantschen Sara - 100m - VL2 12.85 q (-0.3) / HF1 13.11 (0.5) - 200m - HF3 26.75 (-0.2)



Wir gratulieren allen Aarauer Athleten zu ihren SM Leistungen!