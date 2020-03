Für den Turnverein und Damenturnverein Wölflinswil ging es am letzten Wochenende nach Lenk ins Skiweekend. Die 55 Turner und Turnerinnen machten bei super Wetter und guten Schneeverhältnissen die Pisten unsicher. Nachdem am Abend die Bäuche mit Fondue vollgeschlagen wurden, wurde bis in die frühen Morgenstunden in der Snow-Beach Lodge gefeiert, sei es im Hot Pot, beim Jassen, beim Akroyoga, an der Bar oder beim berühmt berüchtigten Hühnerspiel.