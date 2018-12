Das diesjährige Motto "Sing with the Angels" wurde in der wiederum schön beleuchteten Kirche St.Klemenz wunderbar umgesetzt. Unter der Leitung von Iris Ballabio - am Klavier Marlis Walter und an den Drums José di Mena bot der Bettlechor zusammen mit der Schulklasse von Stefan Randegger ein stimmiges Konzert das die vielen Zuschauer zu begeistern wusste.