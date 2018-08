Bald ist es so weit: Am 29. August findet in Untersiggenthal der 36. Sikinga Lauf statt. Zum allerersten Mal ist der Sikinga Lauf Teil einer Laufserie: Unter AKBRun können insgesamt 7 Läufe bestritten werden. Zu den Neuerungen gehört auch, dass die Teilnahme für Kinder neu gratis ist. Zudem gibt es neu für alle Teilnehmer ein Finishergeschenk in Form eines Finisher-Shirts und einer Medaille.

Voranmeldungen sind bis am 28. August, 18:00 online möglich unter www.akbrun.ch. Unter www.sikinga-lauf.ch sind alle weiteren Informationen verfügbar.

In der Mehrzweckhalle wird auch dieses Jahr wieder eine Festwirtschaft für das leibliche Wohl der Zuschauer und den Wettkämpfern besorgt sein.

Alle Helfer und das OK freuen sich auf Ihre aktive Teilnahme oder Ihren Besuch!