Nun rückt der 35. Sikinga-Lauf in greifbare Nähe, welcher wie gewohnt am letzten Mittwoch im August und somit am 30. August 2017 stattfindet. Nutzen Sie die hoffentlich schönen Sommertage zu einem gelegentlichen Training und melden Sie sich schon heute unter www.sikinga-lauf.ch an, wo Sie auch die neusten Infos, die Streckenpläne, die Laufkategorien und Teilnehmerlisten finden.

Der Sikinga-Lauf bietet für jede Läuferin und jeden Läufer etwas. Für unsere jüngsten Teilnehmern mit Distanzen von 500, 750 oder 1200 Metern und für die Erwachsenen entweder 3.5km oder 7.1km, je nach gewählter Kategorie. Natürlich haben wir auch für die gemütlicheren Läufer etwas anzubieten. Die Walkingstrecke mit einer Distanz von 6.4 km, die Sie durch das Dorf und den Wald führt, mit einer schönen Aussicht auf Untersiggenthal.

Einen zusätzlichen Anreiz am Sikinga-Lauf mitzumachen, sind die attraktiven Preise, die wie jedes Jahr unter allen anwesenden Teilnehmern verlost werden.

In der Mehrzweckhalle wird auch dieses Jahr wieder eine Festwirtschaft für das leibliche Wohl der Zuschauer und den Wettkämpfern besorgt sein. Wie immer hoffen OK und alle Helfer auf eine rege Beteiligung an diesem Lauf.

Weitere Informationen über den Lauf erhalten Sie auch gerne von Rolf Graf, Tel. 056 288 12 54 oder per E-Mail: info@sikinga-lauf.ch

Das OK-Team