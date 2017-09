Das Spiel gegen den BBHC war relativ ausgeglichen, Black arbeitete sich mit langen Bällen zum Tor vor, konnte jedoch keine Chance verwerten. Auch die oltner Damen erspielten sich gute Torchancen, jedoch konnten auch sie den Ball nicht über die Torlinie bringen. So stand es am Ende der Spielzeit 0:0. Im Shoot-Out konnte sich der HC Olten dann solide durchsetzen.

Nächste Woche werden die Damen gegen Rot Weiss Wettingen um 15:00 in Olten spielen.

Tore: Petra Dinkel, Stéphanie Weber und Janine Grütter

HCO: Fazis, Dinkel, S. Grütter, Studemann, Niederer, Arens, Kim, Thüring, Weber, Wintenberger, Senn, Obi, J.Grütter, Burkhardt, Schoemaker