Unsere erste Mannschaft erwischte einen hervorragenden Start in den Superfinal. Gleich in den ersten beiden Partien konnten sich Cédric Tschanz gegen Guglielmo Pinzoni und Lionel Weber gegen den Ungaren Csaba Molnar mit jeweils 3:0 durchsetzen. Trotz 1:0 Satzführung und mehreren Satzbällen zur 2:0 Führung musste sich dann unser chinesischer Profispieler Chengbowen Yang dem Italiener Simone Spinicchia mit 1:3 geschlagen geben.

Parallel dazu setzte sich jedoch auch Weber mit 3:0 gegen Pinzoni durch und stellte die zwei Punkte Führung wieder her. In den kommenden Partien trafen Chengbowen Yang auf Pinzoni und Cédric Tschanz auf Spinicchia. Als beide Muttenzer mit 2:0 in den Sätzen in Führung gingen, sah alles schon danach aus das Rio-Star das Finale vorentscheiden kann und sich aufgrund des deutlichen Satzverhältnis auch bei einem allfälligen Unentschieden zum Schweizermeister küren würde. Yang wurde seiner Favoritenrolle gerecht und besiegte Pinzoni.

Entscheidung bereits im Doppel

Cédric Tschanz lag gegen Simone Spinicchia im dritten Satz mit 10:7 in Führung und erspielte sich mehrere Matchbälle. Jedoch gelang es dem Italiener sich nochmal in die Partie zurück zu kämpfen. Er erzwang einen fünften Satz und lag dort schon in Führung. Dann zeigte der Hölsteiner Cédric Tschanz seine ganze spielerische und mentale Klasse.

Trotz seines jungen Alters und der deutlich geringeren Erfahrung als der Italiener, der schon seit vielen Jahren als Profispieler international tätig ist, liess sich Cédric Tschanz nicht aus dem Konzept bringen und entschied das Spiel mit 11:7 im fünften Satz für sich. Somit hatte der TTC Rio-Star Muttenz die Möglichkeit den Superfinal schon im Doppel für sich zu entscheiden.

Lionel Weber und Chengbowen Yang trafen dort auf Csaba Molnar und Simone Spinicchia. Den ersten Satz konnten die Tessiner noch für sich entscheiden, daraufhin drehten die Muttenzer jedoch deutlich auf und konnten die kommenden Sätze mit 11:6, 13:11 und 11:4 gewinnen und so das Finale um den Schweizermeistertitel für sich entscheiden. Nachdem letzten Punkt kannte die Freude keine Grenzen, noch in der Box feierte das Team ausgelassen den Titel. Nach der Pokalübergabe folgte dann noch die grosse Meisterfeier.

Zwei Spieler aus dem eigenen Nachwuchs

Der TTC Rio-Star Muttenz gewinnt nach seiner Serie von elf Meistertitel zwischen 2004 und 2015 in Folge nun seinen zwölften Meistertitel. Unser Verein freut sich insbesondere darüber, dass mit Lionel Weber und Cédric Tschanz unteranderem zwei Spieler aus dem eigenen Nachwuchs den Titel zurück nach Muttenz holen konnten.

Für unseren Spielertrainer Chengbowen Yang war es währenddessen sein wohl letztes Spiel für das NLA-Team des TTC Rio-Star Muttenz. Zum Abschluss konnte er seinen siebten Meistertitel für den Verein feiern. In der kommenden Saison wird sich Yang primär auf seine Tätigkeit als Trainer fokussieren und in der zweiten Mannschaft in der NLC aufschlagen. Feiern und ausruhen kann sich das Team des TTC Rio-Star Muttenz nicht allzu lange. Schon kommende Woche steht das Achtelfinal des Schweizer Cups gegen den CTT UGS-Chênois auf dem Programm. Das grosse Ziel ist es nun, das Double nach Muttenz zu holen.