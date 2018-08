Am Dienstagabend, 21. August, startete die Stabhochspringerin Lea Bachmann (LAS Old Boys Basel / Team Goldwurstpower) am nationalen Sommerabendmeeting in Riehen. Mit einer übersprungenen Höhe von 4.10 m konnte sie den Wettkampf vor Angela Metzger und Andrina Hodel (beide 3.80 m und vom LC Frauenfeld) für sich entscheiden.