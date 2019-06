Wie alle Jahre führte der Pétanque Club Trimbach das Sie + Er Turnier durch. 50 Mannschaften - immer bestehend aus 1 Frau und einem Mann - kämpften mit mehr oder weniger Glück und Können um die vorderen Ränge. Nach 5 Runden mit grösseren und kleineren Überraschungssiegen konnten 2 Mannschaften aus Trimbach mit Judith Borer/Willy Sommer (3. Rang) und Dorli Pfister/Bruno Keller (4. Rang) sehr gute Ränge belegen. Gewonnen wurde das Turnier vom amtierenden Mixt-Deutschschweizer-Meister Team Tanja Andres und Roger Heiz vom PC Schöftland. Unter der Führung von Ueli Zwahlen und Grillmeister Hans Eggenberger zauberte die Küchenmannschaft ein vorzügliches Mittagessen. Zusammengefasst: Wiederum ein grosses Turnier, welches vom PC Trimbach organisiert und durchgeführt wurde.

Interessenten für den Pétanque-Sport sind immer Dienstags und Donnerstags um 19.00 Uhr in unserer Pétanquehalle am Feldliweg in Trimbach herzlich willkommen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.