Der Mai-Anlass des „Seener-Männerstammes“ galt dem Besuch der Fa. Sager AG in Dürrenäsch. Sager ist die bekannte Schweizer Marke für innovative Wärme-und Schalldämpfung. Der mehrfach international zertifizierte Betrieb ist auch heute noch ein unabhängiger und wichtiger Arbeitgeber in der Region und der entscheidende Pulsgeber in Sachen Dämmung. Die Besuchstage für den Männerstamm waren auf zwei Dienstagnachmittage (09. und 16. Mai) festgelegt worden. Aus betriebsrelevanten Gründen war die Besucherzahl (leider) auf je 25 Personen begrenzt. Nach einem freundlichen Empfang durften sich die Besuchergruppen im Obergeschoss des Bürotraktes vorerst eines Kaffees und einer süssen Köstlichkeit bedienen. Anschliessend wurde die Geschichte des erfolgreichen Unternehmens präsentiert, das 1949 mit den Gebr. Sager seinen Anfang genommen hatte. Die nachfolgende Tonbildschau zeigte einen Einblick in den Produktionsablauf mit seiner ganzen Produktepalette (Saglan, Sagex, Pipelane). Anschliessend an die Filmvorführung ging es in zwei Gruppen durch die Produktion. Unter fachkundiger Führung von zwei Produktionsleitern wurde die Herstellung der Dämmungs-Produkte, von der Anlieferung der Rohstoffe - bis hin zum Endprodukt, eindrucksvoll vor Augen geführt. Am Schluss der Führung waren auch die „Männerstämmler“ von den 4 Wörter im Firmen-Logo überzeugt, - nämlich: „einfach besser dämmen – Sager!“ Nach der interessanten Betriebsbesichtigung ging es jeweils zurück nach Seon, wo sich die erste Exkursionsgruppe im Gasthof ‚Sternen‘ und die zweite im ‚Kafi Müli‘ mit einem ausgezeichneten „Zobigteller“ verköstigen liess. Der nächste Männerstamm-Anlass (Ausflug aufs Rütli) findet am Dienstag, 11. Juli statt. Die Abfahrt mit dem Reisecar erfolgt um 07.30 Uhr. Die Anmeldefrist ist bis am 5. Juli angesetzt. Schönes Wetter ist beim „Petrus“ bestellt worden und im „Preis inbegriffen?“