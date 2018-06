Zurzeit arbeiten in der Talent School sechs Trainer: ein vollamtlicher Trainer und fünf in Teilzeit. Sie werden bei der Kommunikation mit den Eltern, Ausbildungsverantwortlichen und Athleten unterstützt von der Athletenbetreuerin Simone Meyer und im administrativen Bereich von der Leiterin der Geschäftsstelle Regula Rügge. In den letzten zehn Jahren haben knapp 300 Nachwuchstalente die Trainings in Aarau besucht.

Rückblick

Rückblickend meint Bujar Dervisaj: «Wir haben über die Jahre viel gearbeitet. Nebst der Ausbildung der Jugendlichen, arbeiteten wir viel an unseren internen Strukturen. Mittlerweile haben wir alles Notwendige, um ein professionelle Ausbildung anbieten zu können.» Der Grundstein für eine erfolgreiche Volleyballausbildung ist also gelegt.

Das Entscheidende, ob es ein Talent zu den Besten schafft, sei der Wille, betont Bujar und stellt fest: «Einige unserer ehemaligen Talentschulmitglieder spielen bei Spitzenteams im Ausland, in der Nationalmannschaft oder in der NLA in der Schweiz. Dies sehe ich definitiv als Erfolg.»

Bei neun Teilnahmen, sieben Mal Schweizermeister

Bujar Dervisaj hat zudem eine unglaubliche Quote bei seinen Teilnahmen an den Schweizermeisterschaften der SAR-Teams. Mit seinen Jungs der Talent School nahm er neun Mal teil. Sieben Mal wurde er Schweizermeister, einmal holte er mit dem Team die Silbermedaille und das schlechteste Resultat war Platz 5.

Als Herausforderung sieht der leidenschaftliche Trainer die vielen Verletzungen, die zwar zum Sport dazu gehören, aber die eine Karriere erheblich bremsen können. Die Jugendlichen sollen in dieser Ausbildungszeit ihren Körper besser kennen lernen und auch lernen auf ihn zu hören. Die jungen Spielerinnen und Spieler seien oft nicht zu stoppen. Sie trainieren viel und spielen oft sogar in mehreren Teams.

Umfangreiche Zusammenarbeit

«Es ist wichtig, dass das ganze Umfeld dieser Jugendlichen zusammenarbeitet: Talentschultrainer, Vereinstrainer, Athletenbetreuerin, Athletiktrainer und Eltern», erläutert Bujar. «Wir als Talentschule arbeiten mit der Rennbahnklinik, med&motion und einem Profi Athletiktrainer zusammen. Dies sollen Voraussetzungen für einen möglichst verletzungsarmen Karrierestart sein.»

Wenn der Sportliche Leiter heute auf das letzte Jahrzehnt zurückblickt, ist er im grossen Ganzen zufrieden mit dem Erreichten. Er sieht aber in ein paar Bereichen schon noch Verbesserungspotential und hofft, dass sich die Talent School in den nächsten Jahren verbessern und weiterentwickeln wird.