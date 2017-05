Männerchor Hunzenschwil – Schafisheim am Seetaler Sängertreffen 2017



Singen aus Freude – Feiern mit Musik und Gesang – Ehrungen langjähriger Sänger/Innen – sich kulinarisch und musikalisch verwöhnen lassen – viel Gemütlichkeit. Das wird jeweils am Seetaler Sängertreffen aller Vereine gelebt und gepflegt.



Der Männerchor Hunzenschwil-Schafisheim traf sich mit neun anderen Vereinen vom Seetal zum jährlichen Sängertreffen, diesmal in Beinwil am See. Jeder Verein präsentiert seine Lieder mit viel Leidenschaft und Engagement – ohne Bewertung der Jury – sondern vielmehr zum Genuss aller Anwesenden und aus Freude an der Musik!



Unter der Leitung unserer Dirigentin, Marie-Theres Hermann haben zwei Stücke vorbereitet.

Das „Aargauerlied“ von Adolf Haller ist eine eher unbekannte Komposition. Sie spiegelt den Kanton Aargau als vielseitiger, fruchtbarer Teil der Schweiz, als Wasserschloss mit leider immer weniger „Ackerbreiten“ (Ackerflächen). Der zweite Vortrag war das sehr bekannte „Le Vieux Chalet“ von Joseph Bovet. Hoch oben in den Bergen steht ein altes, verlottertes Chalet. Die Lawine verschüttet das Alphüttlein und fegt es weg. Jean fasst Mut und baut sein Hütte wieder auf. Der Chor gab die verschiedenen Charaktere und Gefühle des Liedes wieder und versuchte so den Zuhörern zu zeigen, wie Freud und Leid nahe beisammen sind.

Beide Stücke sind auswendig gesungen worden, was die Qualität des Gesangs markant erhöhte.



Unser nächster Anlass ist die Teilnahme am Jugendfest in Schafisheim (7. Juli bis 9. Juli 2017). Wir werden mit einem Imbissstand diverse schmackhafte Speisen anbieten.

Jeweils am Mittwochabend ab 20:00 Uhr proben wir in der Aula der Schule Hunzenschwil. Interessierte Mannen die Spass am Singen haben möchten, es aber noch nicht wissen, sind willkommen. Informationen erhalten Sie bei unserer Dirigentin, Marie-Theres Hermann (076 705 95 04).