Besteht der Gemeinderat Seengen bald aus einer Mehrheit von Vertretern des Gewerbevereins? Obwohl das innovative und engagierte einheimische Gewerbe allseits sehr geschätzt wird, erachtet die SP Seengen eine Dominanz des Gewerbevereins wie auch eines rein bürgerlichen Seenger Rats nicht als förderlich. Dies ist ungesund, da so ein wichtiger Bevölkerungsteil von der Zukunftsgestaltung und der Verantwortung ausgeschlossen würde. Es ist ein Schweizer Erfolgsrezept, alle politischen Kräfte einzubinden. So können gemeinsam gute Lösungen gefunden werden.

Wer also eine breite und vielfältige Bevölkerungsvertretung im Gemeinderat Seengen wünscht, wählt Hannes Bopp als 5. Gemeinderat.

Hannes Bopp ist in Seengen verwurzelt und bestens vernetzt, er ist ein ausgezeichneter Vermittler und zudem ein Kenner aller sozialen Fragen durch seine langjährige berufliche Tätigkeit in der öffentlichen Verwaltung. Er ist ein profunder Kenner der Finanzmaterie, vor allem auch auf kommunaler Ebene und ist sich gewohnt, Verantwortung zu tragen. Einen besser qualifizierten Kandidaten hatte Seengen selten. Geben sie darum ihre Stimme am Wahlsonntag vom 26.11.2017 an Hannes Bopp – für ein vielfältiges Seengen!