Wir freuen uns sehr, Sie zu einem speziellen Herbstkonzert begrüssen zu dürfen! Unser junger Dirigent Luciano Bizzozero hat uns zu einem Programm mit viel bekannter Fernseh-, Film- und Game-Musik inspiriert. Alles, was die Flimmerkiste so hergibt…

Da der Tägisaal im Umbau ist, sind wir auf die schöne Löwenscheune der Kantonsschule Wettingen ausgewichen und konzertieren an zwei Tagen.

Reservieren Sie sich frühzeitig Ihren Platz am Samstag, 17.November, 20.00 Uhr oder am Sonntag, 18.November um 14.00 Uhr (je ca. 200 Plätze).

Falls Sie am Samstag, 17.November vor dem Konzert ein leckeres Nachtessen geniessen möchten, reservieren Sie dieses gleich mit dem Konzerteintritt. Das Menü wird ab Mitte Oktober auf unserer Homepage www.hwk.ch bekannt gegeben.

Reservationen werden bis zum 12. November 2018 unter reservationen@hwk.ch oder 079 725 21 19 von Natalie Lussi entgegengenommen.

Nach dem Konzert am Samstag laden wir Sie herzlich ein, mit uns an der Bar anzustossen. Am Sonntag geniessen Sie nach dem Konzert Kaffee und Kuchen.

Ihre Harmonie Wettingen-Kloster