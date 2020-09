Schweizermeisterin im Duathlon - Swiss Emotions Team erfolgreich

Anita Appius wird Duathlon Schweizermeisterin 2020 in Apples. Trotzt heftiger Regenschauer bewältigt sie das sehr coupierte Rennen über 10km Laufen/43km Rad/6.6km Laufen mit rund 1000Hm souverän und gewinnt Gold in der Kat W45+. Aeneas Appius finished mit Magenproblemen, Krämpfen & technischen Problemen im 4. Rang in der AK55+. Das war nicht sein Tag.

Beide zeigen an den ersten vier Laufrennen an der AKBRun Serie 2020, dass sie in der Corona Zeit an schnellen Beinen gearbeitet haben und führen die AK Gesamtwertungen sourverän an. Aeneas gewinnt in Aarau, Beinwil Homberlauf, Untersiggenthal und Brugg jeweils mit einem neuen M60 Streckenrekord. Er arbeitet hart daran die 5km nochmals unter 18Min laufen zu können. Sein nächstes Ziel ist die 5000m Schweizermeisterschaft der Masters in Bellinzona.