Seit heute und bis am 11. Juni führt das Sportamt Baselland sechs Schulsporttage für gesamthaft 96 Primarschulklassen durch. Gegen 1‘800 Schülerinnen und Schüler der ersten bis sechsten Primarklassen absolvieren in den Sportanlagen Sandgruben in Pratteln abwechslungsreiche Disziplinen, sammeln möglichst viele Punkte für ihre Klasse und erleben Freude an der Bewegung.