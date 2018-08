Kaum ist die Nationalliga A Interclubsaison vorbei, wartet auf der Anlage des TC Schützenmatt in Solothurn bereits der nächste Leckerbissen für alle Tennisfans: der Schützenmatt Cup. Ein Turnier, das in seiner 60-jährigen Geschichte nicht nur regional, sondern in der ganzen Schweiz und teilweise gar über die Landesgrenzen hinaus einen guten Ruf geniesst und zu einem fixen Termin im Turnierkalender der Spieler avanciert ist.

So konnten sich in der Turnierhistorie bereits illustre Namen in die Siegerliste eintragen lassen – beispielsweise Martina Hingis (1993), Stanislas Wawrinka (2002) und Timea Bacsinszky (2005).

Der Schützenmatt Cup ist aber längst viel mehr als «nur» ein Turnier für die absoluten Topcracks aus der Schweiz und dem näheren Ausland. «Wir haben das Turnier in den letzten zehn Jahren konsequent in Richtung der Juniorenförderung weiterentwickelt», sagt Clubpräsident Milek Kowalski.

«Wir haben den Junioren Schützenmatt Cup ins Leben gerufen, damit wir den Nachwuchs ans Wettkampftennis heranführen können. Das Juniorenturnier findet parallel zum Hauptturnier statt, damit die Jungen motiviert sind, ihren Vorbildern nachzueifern.» Zudem wird der gesamte Erlös des grössten Sandplatzturniers des Kantons Solothurn in die Junioreninfrastruktur im TC Schützenmatt gesteckt.

Spieler und Zuschauer werden verwöhnt

Ein Turnier dieser Grösse zu organisieren, das an fünf Tagen über einen Zeitraum von etwas mehr als einer Woche ausgetragen wird, ist jedoch mit einem grossen Aufwand verbunden. Am Schützenmatt Cup steht ein 12-köpfiges Team im Einsatz, das dafür sorgt, dass es den Spielern und den Zuschauern an nichts fehlt.

«Insbesondere die Vorbereitung und der Betrieb des Turnierbüros nehmen viel Zeit in Anspruch, da wir versuchen, für die Topspielerinnen und Topspieler möglichst angenehme Spielzeiten zu arrangieren und sie auch sonst mit einigen Annehmlichkeiten von einer Teilnahme am Schützenmatt Cup zu überzeugen», sagt Milek Kowalski.

Mit einem Gesamtbudget von 35'000 Franken – 12'000 davon wird als Preisgeld an die Spielerinnen und Spieler ausgeschüttet – ist der Schützenmatt Cup für den Club auch ein finanzieller Kraftakt. «Ohne das grosszügige Engagement unserer Sponsoren könnten wir das Turnier nicht durchführen», so Kowalski.

Doch der grosse Aufwand der Verantwortlichen lohnt sich. Auch in diesem Jahr sind eine Woche vor dem Anmeldeschluss für die Hauptkategorie bereits einige Topspieler gemeldet. Den Auftakt bestreiten jedoch am kommenden Wochenende die Junioren, die ihre ersten Einsätze absolvieren, und alle Spielerinnen und Spieler, die sich via Qualifikation einen Platz im Hauptturnier ergattern möchten.

Der Schützenmatt Cup dauert vom 18. bis 26. August. Am Wochenende des 18./19. August finden die Qualifikations- und Juniorenturniere statt, vom Freitag 24. bis Sonntag 26. August werden die Spiele der Hauptkonkurrenz sowie der Junioren ausgetragen.