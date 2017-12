Schülerstimmen

Der Beruf hat mich gar nicht so interessiert, jetzt habe ich aber trotzdem Freude am Beruf gefunden.

Ich habe viele wichtige und spannende Informationen zum Beruf bekommen.

Man konnte dem Beruf praxisnah begegnen.

In einer Firma können mehrere Berufe gelernt werden.

Das praktische Mitarbeiten hat mir sehr gefallen.

Es war super, dass wir eine Offerte machen durften.

Mir gefiel, dass ich selber etwas herstellen durfte.

Die Informationen zum Arbeitsort waren aufschlussreich.

Das Arbeiten am Computer gefällt mir.

Bei der Spitex besucht man pro Tag 3-9 Patienten.

Die Organisation war gut.

Die Schüler fänden es toll, …

… eine grössere Auswahl an Berufen zu haben.

... wenn Dinge erklärt würden und man dazu gleich etwas selber machen dürfte.

… wenn man länger als 2 Stunden in einem Betrieb sein könnte.

Am 17. und 24. November besuchten 20 Sekundar- und 13 Realschüler 16 verschiedene Betriebe des Gewerbevereins Küttigen. In unserer Gemeinde sind auch Arbeitgeber wie Forstbetrieb, Schule, Seniorenzentrum und Spitex wichtig. Deshalb ist es eine Freude, dass diese bei unserem Projekt mitgemacht haben.

Die 2. Klässler der Oberstufe stehen gerade in der Anfangsphase der Berufswahl. „Schüler treffen Gewerbe“ ermöglicht den Jugendlichen einen kurzen Einblick in die jeweilige Tätigkeit eines Berufs. Einzeln oder in kleinen Gruppen wurden die Jugendlichen im Betrieb herumgeführt, der Arbeitsplatz gezeigt, manchmal konnte eine praktische Arbeit verrichtet werden. Sie erfuhren Wissenswertes über die Ausbildung und die jeweiligen Anforderungen, oder sie waren auf einer Baustelle hautnah mit dabei. Die Berufsbildner nahmen sich zwei Stunden bis zu einem ganzen Tag Zeit, Schülern der Küttiger Oberstufe ihren Beruf näher zu bringen.

Ein ganz herzliches DANKESCHÖN allen, die sich für dieses Projekt engagiert haben:

Aarebau AG – Bäckerei-Konditorei Leutwyler – Berner Gartenneugestaltung und –unterhalt –Blattform AG – Coiffure Vogue – Die Mobiliar – Eddy Kaufmann AG – Finocchiaro Parkettdesign GmbH – Forstbetrieb Jura – Gebrüder Wehrli Holzbau GmbH – Gürber AG – Heller Elektroanlagen –Kurt Frey Sanitär – Merz AG – Schulanlage Dorf– Seniorenzentrum Wasserflue – Spitex Aare Nord – Weber Ofenbau – Werner Aegerter AG