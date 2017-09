Am 9. September um 13:30 Uhr treffen sich die interessierten Kinder und Jugendliche, sowie alle aktiven Jungwächter und Blauringmädchen beim Treffpunkt an der Hermann-Keller-Strasse 10 in Rheinfelden. Nach einem kurzen Kennenlernspiel machen sich die verschiedenen Gruppen auf, um ein spannendes "Capture the Flag" durch die gesamte Rheinfelder Altstadt zu spielen. Beim "Capture the Flag" geht es darum diverse Aufgaben zu lösen und vor verschiedenen Gruppen am Ziel zu sein.

Nach einer allgemeinen Information über Jungwacht & Blauring wird um 16:00 Uhr der Abschluss des ereignisreichen Nachmittags wieder beim Treffpunkt sein. Der Schnupperanlass ist die perfekte Gelegenheit, den Verein Jungwacht & Blauring kennenzulernen, neue Freunde fürs Leben zu finden und dabei auch noch die verwinkelsten Orte der Rheinfelder Altstadt zu entdecken.

Der Anlass ist offen für alle Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 14 Jahren und kostenlos. Keine Anmeldung nötig.

Für Fragen: Salome Riedi 076 570 86 09

www.jubla-rheinfelden.ch