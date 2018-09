Am Freitag 24. August fand in Künten der Schnellste Küntener statt.Dieser Anlass vom SV Künten ist ein Bestandteil des Sporttages der Schule Künten. Rund 230 Kinder und Jugendliche sprangen mit grossem Eifer um den Titel „Schnellster Küntener“ und kämpften um die Medaillen.

Danach ging es zum wohlverdienten z‘Nacht. Die Festwirtschaft des SV Künten hatte für jeden Geschmack etwas dabei. Um die Spannung noch etwas zu steigern stimmten die Künter Mu-Mä Fäger noch Stimmungsvolle Töne an. Zum Abschluss durfte man sich am Rangverlesen an vielen strahlenden Kindergesichtern erfreuen.

Am Samstag 25.August ging es für den SV Künten direkt weiter mit dem Plauschbeachvolleyturnier in der Beach Arena Künten. Obwohl die Temperaturen nicht so sehr an Strand erinnerten war von Anfang an eine tolle, lockere Stimmung und 18 Teams kämpften im etwas kühleren Sand um den Sieg. Nach rund 70 gespielten Partien startete um 22:30 Uhr das Finalspiel. Gewonnen hat das Team „Bonsai“ vor dem zweitplatzierten Team „divertiti“.Den kleinen Final entschied das Team „Die Andere“ für sich und landeten somit auf dem dritten Platz.

Nach dem sportlichen Nachmittag und Abend war nun das leibliche Wohl im Vordergrund mit feinem aus der Festwirtschaft.Und natürlich nicht zu vergessen einem Schlummerbecher aus der Sportbar der sogar vor wärmendem Feuer genossen werden konnte.

Und so zieht auch der Präsident des SV Künten, Pierre Keller eine positive Bilanz. «Die grosse Anzahl der Teilnehmer an diesem Wochenende erfreuen mich. Auch das wir unfallfrei blieben und vorwiegend positives Echo erhalten haben, stimmen uns zuversichtlich für das nächste Jahr.»

Die komplette Rangliste zum Schnellsten Küntener und weitere Informationen finden sich unter www.svkuenten.ch