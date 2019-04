Die Jugend des STV Herznach sprintet zu 16 Medaillen am schnellsten Fricktaler

Am Samstag, 27. April 2019, eröffneten die Jugendabteilungen des STV Herznach die Wettkampfsaison 2019. Der STV Herznach startete mit 60 Kinder bzw. Jugendlichen und war sehr erfolgreich. Nebst 15 Auszeichnungen konnten auch 16 Medaillen in Empfang genommen werden.

Bei noch trockenen Bedingungen eröffneten die Kleinsten den Wettkampf. Doch während den Halbfinalläufen und Finalläufen zeigte sich das Wetter von der garstigsten Seite. Es goss wie aus Kübeln. Die Teilnehmer liessen es sich nicht anmerken und erzielten sehr gute Leistungen. Trotz des kalten und nassen Wetters konnten die meisten ihre Sprintzeiten aus dem Vorjahr verbessern.

Eine Goldmedaille holte sich Mia Schwaller, Mädchen 2012, Larissa Acklin, Mädchen 2011, Bühler Alisha, Mädchen 2008 und Acklin Lucia, Mädchen 2006. Über eine silberne Auszeichnung freute sich De Paris Sophia, Mädchen 2008 und Jara Schleiss, Mädchen 2004. Auf den 3. Platz sprintete Gross Anna, Mädchen 2010, und Emmenegger Sina, Mädchen 2007. Ebenfalls zu einer Topplatzierung reichte es Schwaller Lena im 5. Rang Mädchen 2010 und Nina Plattner ebenfalls 5. Rang bei den Mädchen 2008.

Eine silberne Auszeichnung holte sich Vogel Kieran bei den Knaben 2012. Über einen ganzen Medaillensatz sowie noch 2 Auszeichnungen konnten sich die Knaben des Jahrgangs 2010 freuen. Es gewann Robin Bühler vor Jonas Bühler und Nevio Deiss. Knapp am Podest vorbei auf den 5. Rang sprintete De Paris Dominik. Bei den Knaben 2009 war Loris De Paris der Schnellste und gewann die Goldmedaille. Bei den Knaben 2007 verpasste Fabio Rubin als 4. und Körkel Jannis als 5. ganz knapp das Podest. Eine weitere Goldmedaille für den STV Herznach gewann Noel Bühler, Knaben 2006 und Timo Deiss freute sich über den 3. Rang bei den Knaben 2006. Beim Jahrgang 2004 sprintete Nico Treyer auf den 3. Rang und holte somit die 16. Medaille für den STV Herznach.

Die Kinder hatten sichtlich Freude an ihrem ersten Wettkampf. Das Leiterteam ist sehr stolz auf den erfolgreichen Nachwuchs. Mehr als die Hälfte aller Teilnehmer des STV Herznach holten eine Medaille oder eine Auszeichnung. Unsere Medaillengewinner haben sich für den Kantonalfinal im August 2019 qualifiziert. Bravo, weiter so. Bereits in wenigen Wochen werden die Jugendlichen ihr Können am UBS-Kids-Cup in Stein zeigen. Rangliste: https://www.ktv-fricktal.ch/.