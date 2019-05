Gewehr 300m

75 Mannschaften (–5 gegenüber dem Vorjahr) haben sich für diesen Wettkampf im Bereich Gewehr 300m angemeldet. Davon haben 74 Mannschaften die 1. Runde absolviert.

In der Liga A führt Titelverteidiger Niederbuchsiten SV 1 mit 1533 Pkt. die Rangliste an. Auf Rang 2 folgt Dornach Freischützen 1 mit 1518 Punkten. Die Liga B1 wird von Selzach SS Leberberg 1 mit 1510 Pkt. angeführt, gefolgt von Gerlafingen FSV mit 1497 Pkt., während in der Liga B2 Aeschi RSV 1 mit 1503 Pkt. vor Günsberg mit 1494 Pkt. in Führung liegt. In der 1. Liga werden die Ranglisten von Vereinen Breitenbach (726), Hofstetten/Flüh (744), Niederbuchsiten 3 (726) und Matzendorf (727) angeführt. Beachtlich waren auch die Resultate der besten Mannschaften der 2. Liga, so von Neuendorf-Härkingen 2 (733) und Oensingen (720), welche auch in der 1. Liga zu Spitzenrängen gereicht hätte. Die weiteren Gruppenersten der 2. Liga sind Aeschi 2 (708) und Lohn/Ammannsegg (700).

Pistole 50/25m

Hier haben sich gleichviele Mannschaften angemeldet (19) wie im Vorjahr. Davon haben 18 Mannschaften die 1. Runde absolviert.

Die Rangliste der Liga A wird von den Vereinen Langendorf 1 (708 Punkte) und Oberbuchsiten 1 (706 Punkte) angeführt. Auf dem ersten Rang der Liga B1 liegt Aeschi 1 (674 Punkte), während in der Liga B2 Solothurn Stadt 1 (674 Punkte) in Führung liegt. In diesen Ligen haben die letztrangierten Mannschaften bereits bis zu 160 Punkten auf die Führenden verloren.