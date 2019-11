Samstag, 23. November 2019 um 16.00 Uhr in der Giroud-Halle Olten - Herren 1. Liga

Nach den beiden schmeichelhaften Unentschieden empfangen die Herren den TV Muri zu einem weiteren Heimspiel.

Lag es vor zwei Wochen gegen Emmen noch an der Abwehrleistung, so war es am vergangenen Sonntag vor allem der Angriff, der beim HV Olten lahmte. Obwohl beide Begegnungen nicht verloren gingen, bedarf es gegen die Freiämter einer Leistungssteigerung, will man nicht erneut Punkte abgeben. Muri liegt mit bisher sieben Punkten auf dem sechsten Platz, doch die Aargauer sind immer ein äusserst unbequemer Gegner, was der HV Olten beim Auswärtsspiel in Muri einmal mehr zu spüren bekam. Mit ihren Topscorern Carlo Femiano, Jan Heusi und Jerome Zucker verfügt der nächste Gegner über viel Power.

Die Oltner sind also gewarnt und tun gut daran, sich mit voller Konzentration der schwierigen Aufgabe zu stellen.

Hopp Oute!

Marco Lorenz