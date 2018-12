Letztes Heimspiel der Qualifikation

36:29 Sieg in Einsiedeln und damit verbunden Qualisieger der Gruppe 3. Letzten Sonntag zeigte der HVO eine tadellose Leistung und sicherte sich damit einen Etappenerfolg. Von der ersten bis zur letzten Sekunde zeigten die Oltner eine tolle und geschlossene Mannschaftsleistung. An dies gilt es nun gegen Muri anzuknüpfen.

Die Murianer, momentan Tabellendritte, benötigen theoretisch noch einen Punkt für die Teilnahme an der Finalrunde. Es kommt also zu einem interessanten Duell zum Heimabschluss der Qualifikation bevor man in einer Woche an das letzte Spiel im 2018 gegen Horgen/Wädenswil reist.

Hopp Oute!

Marco Lorenz