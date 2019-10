Spitzenspiel im Urnerland

Die Herren des HVO reisen am Samstag zum verlustpunktlosen Leader KTV Altdorf. Der Absteiger aus der NLB hat die bisherigen vier Begegnungen allesamt siegreich gestaltet und steigt als Favorit in die Partie. Die Oltner, aktuell auf dem zweiten Platz in der Tabelle, müssen gegenüber dem Spiel in Muri sicher einen Zacken zulegen und vor allem die technischen Fehler minimieren wollen sie den Spitzenreiter in Bedrängnis bringen. Das Spiel beginnt um 18.00 Uhr in Altdorf, Feldli.

Marco Lorenz