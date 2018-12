Am Sonntag beginnt für die ersten Damen des HCO die Hallensaison. Olten trifft dabei auf den Gastgeber BBHC und anschliessend den LSC. Mit dabei in der NLA sind der RWW und BHC. Klare Ziele sind gesetzt und der Einzug in die Finalrunde wird angestrebt. Eine erfolgreiche Saisonvorbereitung wurde durch Testspiele in Ludwigsburg und gegen den BHC gelegt. Die Saison kann beginnen!