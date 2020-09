Saisonstart des Blades Dart Club

Knappe Niederlage im allerersten Spiel!

Der Blades Dart Club aus Schlieren startete am vergangenen Montag 31.08.2020 in ihre erste Saison der Vereinsgeschichte. Sie spielen in der Dartliga der Region Zürich (DLRZ), in Liga C.

Das erste Spiel ging auswärts bei den Fist Bump Darters 2 im Double Bull 27 in Kloten, leider mit 4:6 verloren. "Fürs erste Spiel gar nicht so schlecht", meinte der Captain Thommy Schmid nach der Partie.

Das erste Heimspiel, findet für den Blades DC am 16.09.2020 um 19:30 Uhr in der Mochito Lounge in Oberengstringen statt. Mit den aktiven Mitglieder Sascha Sigrist, Kevin Rutz, Mario Setz, Giovanni Auletta, Oliver Häusermann und Andreas Stucki sei man aber gut aufgestellt für die kommende Partie.