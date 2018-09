Saisonende Weststadt Märet

An der Brunngrabenstrasse, vis-à-vis Coop City West, findet der beliebte wöchentliche Märet am Montag von 9.30 -12.15 Uhr statt, das Saisonende ist am 15. Oktober. Der Märet ist klein aber fein, das Angebot umfasst regionale Produkte. Cindy Jost aus Wynigen bringt saftige Früchte, frisches Gemüse, Eier und vieles mehr aus IP Produktion mit.

Hansueli Schluep aus Nennigkofen bietet Käse, Joghurt, Butter und Wurstwaren an, am 1. Montag im Monat gibt es Fleisch direkt ab Hof.

Marianne Späti verkauft wie immer Weststadt Honig aus eigener Imkerei.

Wir freuen uns über ihren Besuch, Weststadt Quartierverein.