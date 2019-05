Endlich ist es soweit und das Schweizerische Minihandball Festival steht vor der Tür. Diesen Samstag und Sonntag erwartet der HV Olten rund 1200 Kinder in Olten. An drei verschiedenen Standorten (Giroud-Halle, Stadthalle und BadiBeach) wird Minihandball, Softhandball und Beachhandball gespielt. Nach kurzfristigem zittern, ob auch das Wetter mitspielt und intensivem Ausarbeiten einer Alternative für den Beachhandball, hat das OK heute morgen entschieden, dass alles wie geplant durchgeführt wird.

Mit zwei Shuttle von der Firma BOGG werden die Mannschaften von Spielort zu Spielort gebracht.

Nebst dem eigenen Spiel uns Spass gibt es für die Kinder auch noch eine Autogrammstunden mit drei Starts von heute. Doch auch die Stars von gestern fehlen am Event von den Stars von morgen nicht. Am Samstag um 12.40 Uhr spielen die Old-Stars gegen eine Auswahl vom HV Olten.

Damit auch das leibliche Wohl nicht zu kurz kommt,gibt es an allen Spielorten ein grosszügiges Angebot an Speis und Trank.

Der HV Olten ist bereit die unzähligen Kinder, Zuschauer und Neugierige in Empfang zu nehmen und das Wochenende unvergesslich zu machen. Wir bedanken uns bei dieser Gelegenheit auch gleich bei allen Helfern und Sponsoren. Selbstverständlich könnten wir den riesigen Event ohne Eure Unterstützung nicht stemmen. Vielen Dank dafür.

Mehr Infos dazu gibt es auf unserer Homepage. www.hvolten.ch